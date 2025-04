Poesia: Issr Marvelli, domani sera un seminario dedicato a padre Agostino Venanzio Reali

In continuità con il convegno di Sogliano al Rubicone dello scorso anno – “Al Monte va la gente. Agostino Venanzio Reali lungo le vie della bellezza, poesia e teologia, preghiera e speranza” – organizzato per ricordare e approfondire, nell’occasione del 30° anniversario della morte, la figura e l’opera di padre Venanzio, al secolo Agostino Reali, sacerdote appartenente all’ordine dei Frati minori cappuccini, biblista e teologo, poeta e artista, l’Issr “A. Marvelli”, in collaborazione con l’Associazione culturale “Agostino Venanzio Reali”, invita a un seminario di approfondimento presso l’aula magna dell’Istituto in via Covignano 265 a Rimini domani, martedì 8 aprile, alle 20,45. “‘Spero e non spero’: i versi di Venanzio Reali fra contraddizione e paradosso” il titolo dell’incontro che vedrà come relatore Massimo Naro, docente di Teologia sistematica nella Facoltà Teologica di Sicilia a Palermo, membro della Pontificia Accademia di Teologia, direttore del Centro studi sulla cooperazione A. Cammarata, per la storia del movimento cattolica in Sicilia. Modera Natalino Valentini.

La poesia di p. Reali non nasconde nulla della verità dell’uomo, confessa smarrimenti, dubbi, atonie; si percepisce in tal senso assolutamente attuale, ma testimonia l’inquietudine di una fede mai paga e tenacemente orante.

Figura poliedrica, anche eclettica, ma sapientemente unitaria, insofferente a dogmatismi e a forme devozionali di pura immagine, autenticamente francescano, padre Agostino Venanzio Reali attraverso l’arte e la poesia vive e annuncia il lieto annuncio della Parola: per la dimensione “creaturale” l’intera sua opera può anzi leggersi come una estensione del Cantico delle creature del santo assisiate.

Il seminario di domani si colloca all’interno del corso di “Bibbia arte e cultura”, ma è aperto anche al pubblico esterno. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla Segreteria dell’Issr “A. Marvelli” (Via Covignano 265, 47923 Rimini, tel. 0541 751367; email: segreteria@issrmarvelli.it; sito http://www.issrmarvelli.it).

