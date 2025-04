Popoli e Missione: “Ombre (nere) sui diritti dei poveri”, focus della rivista sull’affaire Usaid

L’affaire Usaid e la democrazia “bucata” da interessi economici gettano “Ombre (nere) sui diritti dei poveri” con una rivoluzione degli aiuti internazionali a cui “Popoli e Missione” di aprile dedica l’approfondimento del dossier e la copertina. La volontà di smantellare l’Agenzia statunitense per l’aiuto allo sviluppo internazionale “è in linea con le scelte dell’amministrazione del presidente Trump all’avvio della sua seconda presidenza. È necessario analizzare – spiegano dalla redazione – le conseguenze di queste azioni senza scrupoli sulla democrazia, la giustizia e il diritto dei popoli, ascoltando le voci di operatori umanitari su vari fronti di emergenze. Si tratta di fare i conti con due miliardi di dollari in meno per progetti, tra cui quelli per disabili, profughi, energia green e salute riproduttiva per le donne”. In apertura di questo numero appare un reportage sulla convivenza multietnica nel centro storico di Napoli, città in cui vivono 12mila cittadini originari dello Sri Lanka, secondi per numero solo agli ucraini. In quattromila vivono al Rione Sanità. Dalla Turchia, il racconto di un itinerario nei luoghi dei primi secoli del cristianesimo nello Stato cerniera tra Oriente e Occidente. In Attualità il numero ospita un servizio sui suicidi in Giappone, un fenomeno preoccupante soprattutto tra ragazzi e adolescenti. Da leggere un commento alla situazione nella Striscia di Gaza, dove “un delirante progetto di Trump vorrebbe realizzare un resort senza i palestinesi, deportandoli altrove, senza curarsi dei diritti più elementari di migliaia di persone provate dalla guerra”.

Tra i “testimoni di speranza” che sono le chiavi del Giubileo in tutti i Paesi del mondo, questa volta parla suor Anna Pigozzo in Papua Nuova Guinea, “una Chiesa giovane, con poco più di 130 anni, che cerca di vivere ogni giorno la speranza del Giubileo”. Si segnala infine il Progetto Pom per il finanziamento di una biblioteca per i bambini di Doba, in Ciad.

