Scuole paritarie: Fism Abruzzo, sabato a L’Aquila un convegno per i 25 anni della Legge sulla parità “incompiuta”

“Il valore della parità in Abruzzo: 25 anni di cammino”. Questo il tema di un convegno che si svolgerà sabato 12 aprile, a L’Aquila, presso la Sala Ipogea della Regione Abruzzo su iniziativa della Fism (Federazione italiana scuole materne) dell’Abruzzo, alla quale fanno riferimento circa ottanta realtà educative 3-6 e cento servizi per la prima infanzia 0-3 (nidi e sezioni primavera), frequentate da oltre cinquemila bambini e dove lavorano centinaia persone. L’incontro – promosso in collaborazione con la Regione, Assessorato alla Pubblica istruzione, e con Fidae Abruzzo – intende “rappresentare un’opportunità in occasione del venticinquesimo anniversario della Legge 62/2000 sulla parità scolastica, ancora non pienamente raggiunta”, spiega una nota. “Fsm Abruzzo è una realtà molto radicata, presente sul territorio da mezzo secolo: ricordo quando venticinque anni fa ci fu la svolta con la Legge 62/2000. Si lavorava senza sosta per elaborare la documentazione necessaria per accedere al sistema pubblico nazionale di istruzione. Tutte le scuole Fism Abruzzo ottennero la parità”, spiega Monica Capodicasa, presidente Fism Abruzzo e vicecoordinatore Fism nazionale: “Al tempo le strutture erano più del triplo rispetto ad oggi. In questi venticinque anni tante sono state costrette a chiudere: calo demografico, mancanza di vocazioni per gli istituti religiosi e spese in aumento. Mi auguro per tutte le mie scuole che la vera parità, soprattutto sul piano economico, venga raggiunta a breve per continuare ad assicurare il servizio sul territorio e soprattutto la libertà di scelta educativa da parte delle famiglie”. Diverse le voci chiamate a dialogare sul tema, moderate da Stefano Dascoli. La giornata inizierà con la messa nella basilica di Santa Maria di Collemaggio, alle 8.30. Seguiranno i saluti istituzionali dell’arcivescovo dell’Aquila, mons. Antonio D’Angelo; del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi; della teferente interregionale Ceam – Conferenza episcopale abruzzese-molisana, Michelina Petracca. Poi gli interventi del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in collegamento da remoto; dell’assessore regionale all’Istruzione, ricerca e università, Roberto Santangelo (“La legge della parità e lo 0-6 in Abruzzo”); del direttore generale dell’Usr Abruzzo, Massimiliano Nardocci (“Il mondo delle paritarie nel sistema scolastico abruzzese”); dell’assistente ecclesiastico di Fism Abruzzo, don Manfredi Gelsomino (“La scuola cattolica: una scelta di identità”); del presidente di Fism nazionale, Luca Iemmi (“Per un’effettiva parità scolastica: proposte e indicazioni”); dell’Ufficio di presidenza Fidae (“La scuola cattolica: opportunità per la parità a servizio dell’educazione”). A seguire, un momento di dibattito e le conclusioni.

