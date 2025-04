Puglia: Fies, convegno regionale degli animatori della pastorale della spiritualità a Molfetta

La delegazione regionale pugliese della Federazione italiana esercizi spirituali (Fies) annuncia il convegno regionale degli animatori della pastorale della spiritualità, in programma il 9 aprile a Molfetta. L’evento è promosso in collaborazione con la Conferenza episcopale pugliese, la Facoltà teologica pugliese e l’Istituto pastorale pugliese. “Cristo nostra speranza. Giubileo: cammino di speranza” è il tema della lectio magistralis che sarà proposta dal card. Angelo Bagnasco, arcivescovo metropolita emerito di Genova e già presidente della Conferenza episcopale italiana. “In piena e cordiale sintonia con quanto auspicava il Santo Padre Francesco nella Lettera a mons. Rino Fisichella per il Giubileo 2025 – si sottolinea nella nota –, la Fies pugliese intende promuovere un approfondimento teologico-pastorale sul tema della speranza cristiana, in sintonia con il cammino giubilare della Chiesa universale e in rapporto con la pastorale della spiritualità”. La presenza del card. Bagnasco “non è solo un’occasione unica per scandire l’Anno santo giubilare della speranza, ma costituisce anche un grande onore per tutta la nostra regione pugliese, che grata lo accoglie con sentimenti filiali di gioia e di devozione”. Il programma prevede anche gli interventi di mons. Giuseppe Satriano, presidente della Conferenza episcopale pugliese, mons. Domenico Cancian, presidente nazionale della Fies italiana, don Vito Mignozzi, preside della Facoltà teologica pugliese, don Gianni Caliandro, rettore del Pontificio seminario regionale, e don Giuseppe Costantino Zito, delegato regionale Fies.

