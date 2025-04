Comunicazione: Cei e Cremit, aperte le iscrizioni al corso gratuito su media, digitale ed etica

Aperte da oggi, 7 aprile, le iscrizioni al nuovo corso online gratuito promosso dall’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei e dal Cremit (Centro di ricerca sull’educazione ai media, all’innovazione e alla tecnologia) dell’Università Cattolica. Il Mooc (Massive online open course) intitolato “(Post)digitale: comunicazione, educazione ed etica” partirà il 28 aprile e si articolerà in sei moduli con video-lezioni, approfondimenti e schede tematiche. Il corso si rivolge a operatori pastorali, giornalisti, comunicatori, educatori, studenti universitari e genitori, e approfondirà le dinamiche post-digitali e il rapporto tra umano, digitale e artificiale. “In un momento così complesso, ma allo stesso tempo affascinante, intendiamo rinnovare una chiamata che diventa patto per la responsabilità”, sottolinea Vincenzo Corrado, direttore dell’Ufficio Cei. “Questa nuova iniziativa si inserisce nel solco di una tradizione consolidata: oltre a rappresentare l’evoluzione naturale del corso Anicec, è un progetto di formazione ed educazione per conoscere meglio il contesto comunicativo in cui viviamo e abitarlo al meglio delle possibilità”, aggiunge Corrado. “Il termine post-digitale – spiega Alessandra Carenzio, responsabile della linea di ricerca di pastorale digitale del Cremit – indica una fase in cui il digitale non è più una novità: la distinzione tra mondo fisico e digitale si sfuma, portando a una nuova concezione della tecnologia come parte integrante della nostra esperienza umana, sociale e culturale”.

