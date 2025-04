Cantico delle Creature: disponibile dal 4 maggio su RaiPlay Sound “Con gli occhi di Francesco”

(Foto Festival Francescano)

Sarà disponibile dal 4 maggio su RaiPlay Sound “Con gli occhi di Francesco”, un podcast in sei puntate sul Cantico delle Creature di Festival Francescano, realizzato in occasione degli 800 anni dalla sua composizione.

Il testo di Francesco è tra le preghiere più conosciute al mondo, considerato la poesia più antica della lettura italiana di cui si conosca l’autore ed è stato fatto oggetto di innumerevoli studi di carattere storico, letterario, teologico e spirituale, eppure spesso rischia di apparire idilliaco e astratto.

Il podcast “Con gli occhi di Francesco” vuole provare a darne un’interpretazione esistenziale e attualizzata, partendo dal Cantico per interrogare l’oggi alla luce del paradigma dell’ecologia integrale e aiutare le attuali generazioni a entrare nella visione della vita e del mondo del Santo d’Assisi.

Ideato e sostenuto dai Frati Minori del Nord Italia è realizzato con Francesca Agresti, Carlo Cavallari, Stefano De Cao, Carmine Ferrara, Giulia Roveta, Ilaria Santimaria e Diego Taddei. Coordinamento editoriale e produzione di Francesco Locane. Post-produzione, registrazione e montaggio audio a cura dell’Antoniano di Bologna. Frate Indovino ha concesso l’utilizzo della registrazione del Cantico – proclamato da Giovanni Scifoni –, tratta dal Booktrailer “Francesco artista di Dio”. Musiche di Simon Folwar.

Le sei puntate del podcast, ognuna delle quali approfondisce un tema specifico, sono condotte da fra Carmine Giovanni Ferrara e sono strutturate in forma di intervista. Gli ospiti intervistati sono: padre Giuseppe Buffon, don Alessandro Mantini, Ilaria Santimaria, Myriam Mangiacavallo, Claudia Mazzucato e padre Guidalberto Bormolini.