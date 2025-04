Riviste: San Francesco patrono d’Italia, il numero di maggio dedicato a Papa Bergoglio

(Foto Sacro Convento di San Francesco)

La rivista San Francesco patrono d’Italia dedica il numero di maggio a Papa Francesco ripercorrendo le sei visite del Pontefice ad Assisi nel corso dei dodici anni del suo pontificato. Lo fa attraverso le foto, le testimonianze dirette ed il ricordo di chi ha vissuto in prima persona quelle giornate.

Lo speciale viene introdotto dal contributo di mons. Felice Accrocca, arcivescovo di Benevento, sui tratti francescani del papato di Bergoglio, e il ricordo di fra Carlos A. Trovarelli, ministro generale dell’Ordine dei frati minori conventuali, e fra Marco Moroni, custode del Sacro Convento di San Francesco in Assisi, sul suo rapporto personale con Papa Francesco.

La presidente della Regione Umbria Stefania Proietti ricorda la prima visita in occasione della festa di San Francesco patrono d’Italia del 4 ottobre 2013; padre Rosario Gugliotta, direttore spirituale del diaconato per la curia vescovile della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, quella del 4 agosto 2016 per l’ottavo centenario del Perdono di Assisi; fra Enzo Fortunato, presidente del Pontificio Comitato per la Giornata mondiale dei bambini, quella del 20 agosto 2016 per i trent’anni dello Spirito di Assisi; fra Giulio Cesareo, direttore dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento, quella del 3 ottobre 2020 per la firma dell’enciclica “Fratelli tutti” sulla Tomba di san Francesco; mons. Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno, quella del 12 novembre 2021 in occasione della Giornata mondiale dei poveri; Francesca Di Maolo, infine, presidente dell’Istituto Serafico di Assisi, ci riporta all’ultima visita del 24 settembre 2022 per Economy of Francesco.

In questo numero della Rivista si pone ancora l’attenzione sulle crisi nel mondo con l’intervista a Francesco Vignarca di Rete Pace e Disarmo, dopo i tragici fatti della Domenica delle Palme in Ucraina e a Gaza, e a Telmo Pievani su evoluzione, migrazioni e futuro della specie.

I curatori della mostra “Laudato sie: natura e scienza. L’eredità culturale di frate Francesco”, fra Carlo Bottero e Paolo Capitanucci, offrono un approfondimento sull’esposizione ospitata nel Salone papale del Sacro Convento fino al 12 ottobre 2025.

