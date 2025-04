Commissione Ue: 910 milioni per “creare un’industria della difesa forte e innovativa in Europa”

La Commissione sta investendo 910 milioni nell’ambito dell’edizione 2024 del Fondo europeo per la difesa (Fed) per “creare un’industria della difesa forte e innovativa in Europa”. Tali investimenti mirano, secondo un comunicato, “a colmare le principali lacune in termini di capacità, come la mobilità delle forze e la difesa con droni, attraverso l’innovazione e la collaborazione in tutta la scienza e l’industria europee”. Inoltre, e per la prima volta, le industrie ucraine della difesa possono essere associate a progetti del Fondo per la difesa. “Questi investimenti stimoleranno l’industria europea della difesa, in linea con il piano ReArm Europe/Readiness 2030 della Commissione”.

