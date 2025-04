Primo maggio: Rimini, stasera il Giubileo dei lavoratori

In occasione del 1° maggio, Festa dei lavoratori, l’Ufficio per la pastorale sociale della diocesi di Rimini organizza il Giubileo dei lavoratori. L’iniziativa, presieduta dal vescovo di Rimini, mons. Nicolò Anselmi, si terrà nella giornata di oggi (mercoledì 30 aprile) con alcuni appuntamenti a partire dalle ore 18. “Un tempo di riflessione e preghiera, – spiega don Pierpaolo Conti, direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale sociale di Rimini – per scoprire come portare speranza nel nostro lavoro quotidiano, inteso come un’alleanza sociale”.

Nello specifico, il programma prevede alle ore 18 il ritrovo nella chiesa dei Paolotti in piazza Tre Martiri (centro storico di Rimini) per un breve pellegrinaggio fino alla basilica cattedrale, dove alle 18.30 si terrà una veglia di preghiera. Con alcuni interventi, tra cui Massimo Tamburini, presidente del Centro di Solidarietà di Rimini sul tema “L’aiuto alla ricerca del lavoro” e Maurizio Mussoni, docente di Economia politica all’Università di Bologna, su “Il senso cristiano del lavoro”. A chiudere, alle ore 19.30, la benedizione del vescovo di Rimini e un momento di ristoro nel cortile della basilica.

