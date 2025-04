Diocesi: Sulmona-Valva, il 1° maggio la Giornata dello sport a Pratola Peligna

La diocesi di Sulmona-Valva organizza la prima edizione della Giornata diocesana dello sport, un evento dedicato ai ragazzi e ai giovani delle parrocchie, che si terrà il 1° maggio nel centro storico di Pratola Peligna.

Questa Giornata, improntata sui valori dello sport sano, dell’amicizia e della collaborazione, si propone come un’occasione di incontro e condivisione per l’intera comunità diocesana. L’evento è frutto della sinergia tra la diocesi di Sulmona-Valva e diverse realtà del territorio, tra cui il Pavind Bike Team, la parrocchia “Maria SS. della Libera” di Pratola Peligna, il Comitato festeggiamenti 2025 della Madonna della Libera, la Confraternita Sant’Antonio di Pratola Peligna, il Comitato festeggiamenti Sant’Antonio 2025, e gode del patrocinio del comune di Pratola Peligna e di Csen Cr Abruzzo.

“Lo sport – dichiara mons. Fusco, vescovo di Sulmona-Valva – è un potente strumento di coesione sociale e un’occasione per esercitare lo spirito della sinodalità anche nello sport. Ci riunisce, ci permette di condividere esperienze e di costruire relazioni significative. Attraverso lo sport, possiamo imparare a collaborare, a rispettare le differenze e a lavorare insieme per un obiettivo comune”.

Durante la Giornata dalle 10 alle 12,30 ci sarà la possibilità per ragazzi e ragazze di praticare liberamente le attività sportive che verranno proposte. A partire dalle 14 si svolgeranno giochi sportivi a punti. Si potrà partecipare purché costituiti in squadre. Al termine della celebrazione eucaristica delle ore 18.30, verranno premiate le squadre vincitrici. La Giornata si concluderà con alcune dimostrazioni di attività sportive in piazza. Potranno partecipare ragazzi e giovani di tutte le età. Le squadre potranno iscriversi ai giochi tramite la Pavind Bike App, scaricabile gratuitamente dal Play Store, nella sezione “Utilità”, oppure direttamente il giorno dell’evento, dalle 10 alle 12, presso la segreteria, fornendo i dati richiesti.

La diocesi invita tutte le parrocchie a coinvolgere attivamente i propri giovani, formando squadre e partecipando alle attività proposte.

“La Giornata diocesana dello sport rappresenta un’opportunità preziosa per promuovere i valori positivi dello sport e rafforzare il senso di comunità tra i nostri giovani”, afferma Giovanni Salerno, delegato diocesano per l’organizzazione dell’evento. “Siamo certi che sarà un momento di gioia e di crescita per tutti i partecipanti”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /