Diocesi: Vittorio Veneto, “non di competenza” le questioni interne al monastero di San Giacomo di Veglia

“Non è competenza della diocesi intervenire su questioni interne ad una comunità monastica”. È quanto chiarisce la diocesi di Vittorio Veneto, in merito alle “recenti situazioni di criticità emerse nella vita della comunità monastica del Monastero dei Santi Gervasio e Protasio di San Giacomo di Veglia”. La diocesi precisa che è competente “l’Ordine a cui essa appartiene e, in ultima istanza, il Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e per le società di vita apostolica”. Il comunicato riferisce che “in data 8 aprile” la diocesi ha ricevuto una comunicazione del Dicastero in cui si legge: “In riferimento al Monastero dei Santi Gervasio e Protasio delle monache Cistercensi in San Giacomo di Veglia, che è stato oggetto di una recente visita apostolica, avendo verificato la permanenza di alcune situazioni di criticità nella vita della Comunità, relative al servizio dell’autorità e ai rapporti interni, è stata disposta la nomina di una Commissaria Pontificia e di due Consigliere. La Commissaria assumerà tutte le competenze che la normativa particolare dell’Istituto e quella universale della Chiesa attribuiscono alla Madre Abbadessa”. La diocesi, conclude la nota, “esprime piena fiducia nell’operato del Dicastero”.

