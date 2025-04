Spiritualità: Unitalsi, il 21 aprile partirà il primo pellegrinaggio dell’anno verso Lourdes

Il Lunedì dell’Angelo partirà il primo pellegrinaggio dell’anno organizzato dall’Unitalsi verso Lourdes. Un appuntamento atteso e carico di significato, che apre ufficialmente il calendario dei pellegrinaggi in un anno speciale per la Chiesa e per tutti i fedeli. Prenderà ufficialmente il via lunedì 21 aprile, infatti, il primo pellegrinaggio della stagione organizzato dall’Unitalsi, sottosezione di Verona verso Lourdes. Sarà un viaggio di speranza e di fraternità che coinvolgerà circa 900 soci di cui 88 ammalati e oltre 320 volontari in partenza con due aerei dall’aeroporto di Villafranca e con un treno speciale dalla stazione di Porta Nuova.

A guidare il pellegrinaggio sarà il vescovo di Verona, mons. Domenico Pompili, insieme al presidente della sottosezione di Verona, Raffaello Ferrari, l’assistente della sottosezione veronese, don Flavio Bertoldi, e don Matteo Selmo, referente e assistente del gruppo giovani. A Lourdes sarà presente anche il vicepresidente nazionale, Sabatino Di Serafino.

“Nell’anno di grazia del Giubileo – ha dichiarato Raffaello Ferrari – il pellegrinaggio che stiamo per fare è un cammino dove daremo importanza alla preghiera silenziosa per chiedere allo Spirito Santo di soffiare su ciascuno di noi per far rifiorire il dono della speranza. La speranza è un dono che abbiamo ricevuto nel Battesimo insieme al dono della fede e della carità, a Lourdes siamo invitati a riscoprirlo perché c’è bisogno di speranza, nelle nostre comunità nelle nostre case sui posti di lavoro”.

Tra i partecipanti, spicca la straordinaria presenza dei giovani, di cui circa 100 tra i 16 e i 30 anni e 31 adolescenti dai 15 ai 17 anni, pronti a vivere un’esperienza intensa di comunità, servizio e spiritualità. Un dato particolarmente significativo, ben 92 vivranno per la prima volta l’esperienza di Lourdes, segno di un forte desiderio di mettersi in cammino e scoprire, attraverso l’incontro e la fede, una dimensione nuova della vita.

“In questo Anno giubilare, tornare a Lourdes ha un sapore ancora più profondo – ha sottolineato Rocco Palese, presidente nazionale dell’Unitalsi –. È il luogo in cui si tocca con mano la forza dell’amore gratuito, della solidarietà e della fede condivisa. Siamo felici di accompagnare così tanti giovani in questa avventura spirituale che, ne siamo certi, lascerà un segno indelebile nei loro cuori”. Durante il pellegrinaggio giubilare, che si concluderà domenica 27 aprile, i partecipanti vivranno momenti intensi di preghiera, catechesi e celebrazioni. Il Giubileo a Lourdes è un’occasione unica per vivere un pellegrinaggio di speranza, pregando per la Chiesa, per il mondo e per la pace.

