Giubileo 2025: associazione Salvamamme, con “Un Sacco di Cortesia” un aiuto concreto ai pellegrini in difficoltà economica a Roma

(Foto Sir)

L’associazione Salvamamme, in collaborazione con la Presidenza dell’Assemblea Capitolina e con il Patrocinio della Regione Lazio, nella Sala Laudato Sì del Campidoglio ha presentato il progetto “Un Sacco di Cortesia”, iniziativa che vuole offrire un sostegno concreto e immediato a chi si trova in situazioni di vulnerabilità con l’obiettivo di rendere ancor più il Giubileo un evento accessibile e sereno per tutti.

Il progetto nasce “con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto ai pellegrini in difficoltà economica a Roma per il Giubileo, che si trovino nella necessità di integrare o ricostituire il proprio bagaglio, o costretti a fronteggiare con indumenti insufficienti un imprevisto per il quale sono costretti a prolungare il loro soggiorno”, ha spiegato Grazia Passeri, presidente di Salvamamme, che ha aggiunto: “Nei limiti del nostro magazzino forniremo un sacco completamente gratuito di indumenti”.

La riuscita del progetto passa anche attraverso l’ampia rete di solidarietà costruita per garantire supporto ai più fragili composta da Istituzioni, Amministrazioni, Forze dell’Ordine, ospedali, parrocchie, enti religiosi e associazioni del terzo settore, e che opera quotidianamente per aiutare e sostenere i più bisognosi, intercettando in questo caso anche le necessità dei pellegrini in difficoltà durante il Giubileo 2025.