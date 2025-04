Diocesi: Catanzaro, inaugurata la “Mensa del Vescovo”. Mons. Maniago, “questo luogo diffonda il profumo della generosità”

Inaugurata, nel centro storico di Catanzaro la nuova “Mensa del Vescovo” nella chiesa del “Monte dei Morti e della Misericordia”, che si trasforma in uno spazio concreto di accoglienza e solidarietà. All’inaugurazione, avvenuta lo scorso lunedì – ne da notizia oggi la Caritas di Catanzaro-Squillace – ha presenziato l’arcivescovo, mons. Claudio Maniago che nel suo intervento ha richiamato la Settimana Santa come tempo “privilegiato per testimoniare un amore che si dona senza misura” ed ha invitato a non vivere il Vangelo con calcolo, ma a spandere “il profumo della generosità” che nasce dalla sovrabbondanza del cuore. “Vogliamo – ha detto – che questo sia un luogo che spanda profumo, il profumo della generosità che scaturisce dal cuore dei credenti, da chi sente come urgenza il donare il proprio tempo e le proprie energie per chi è in difficoltà. La carità non è un optional, ma è parte della fede cristiana: è un modo di amare come Gesù ci ha insegnato”. Per p. Piero Puglisi, direttore della Fondazione “Città Solidale”, le persone “più fragili potranno trovare qui non solo un pasto caldo, ma un luogo di relazione, dove sentirsi accolti come fratelli, come amici. È un progetto voluto con forza dal nostro arcivescovo, che oggi prende vita grazie a una rete stabile e permanente di collaborazione”. Don Giuseppe Silvestre, rettore della chiesa del “Monte dei Morti e della Misericordia”, ha ringraziato l’Arcivescovo per la sua sollecitudine verso i poveri e gli esclusi, che ha permesso di realizzare quest’opera che nasce dalla collaborazione tra la Caritas diocesana, Fondazione “Città Solidale” e l’Associazione “Mons. Oscar Romero”, con il sostegno del Comune di Catanzaro e dell’Ordine di Malta – Gran Priorato di Napoli e Sicilia.

