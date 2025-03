Spagna: emergenza abitativa, video-conferenza “Diritto alla casa: accesso all’alloggio”

Mercoledì 26 marzo il dipartimento di pastorale del lavoro della Conferenza episcopale spagnola organizza una videoconferenza dal titolo “Diritto alla casa: l’accesso all’alloggio”. L’evento online si svolgerà dalle 19.30 alle 21.00 attraverso la piattaforma digitale Zoom. Il dipartimento promotore, afferente alla commissione episcopale per la pastorale sociale e la promozione umana, affronterà la questione dell’abitazione e le difficoltà di accesso. L’economista specializzata nel settore dell’edilizia abitativa e nelle politiche pubbliche in materia di alloggi, Carmen Trilla, e il consigliere diocesano della Gioventù operaia cristiana, Luis Miguel Castro, parteciperanno come relatori alla videoconferenza per affrontare insieme il tema, sempre più di attualità nell’attuale società spagnola. Mons. Abilio Martínez, vescovo di Osma-Soria e responsabile della pastorale del lavoro della Cee, rivolgerà un saluto di apertura per presentare l’evento al pubblico, mentre il direttore della rivista Noticias Obreras, Abraham Canales, modererà il dialogo tra i relatori. Leggendo il sito della Conferenza episcopale spagnola si apprende inoltre che, attraverso la videoconferenza, gli organizzatori intendono mettere in primo piano un tema richiamato da Papa Francesco nella sua seconda enciclica “Laudato sì”, dove si evidenza che “la mancanza di alloggi è grave in molte parti del mondo, sia nelle zone rurali che nelle grandi città, perché i bilanci statali di solito coprono solo una piccola parte della domanda. Non solo i poveri, ma gran parte della società incontra serie difficoltà nell’accedere a una casa propria. Il possesso di un’abitazione ha molto a che fare con la dignità delle persone e con lo sviluppo delle famiglie. È una questione centrale dell’ecologia umana” (Laudato si’ n. 152).

