Eurobarometro: pace e democrazia restano valori fondanti dell’Ue. “Il 50% degli intervistati ha un’opinione positiva” dell’Unione europea

“Tra i valori che i cittadini europei vorrebbero vedere difesi dal Parlamento europeo, emergono la pace (45%), la democrazia (32%) e la tutela dei diritti umani nell’Ue e nel mondo (22%)”. I risultati per questa domanda del sondaggio Eurobarometro “restano stabili, confermando il solido sostegno dei cittadini ai valori e ai principi fondanti dell’Unione europea”. “Come mostrano i trend storici, nei momenti di crisi i cittadini guardano all’Ue in cerca di azioni decisive e soluzioni concrete. Quando l’Unione è percepita come unita ed efficace, gli indicatori di sostegno sono elevati, come nel caso attuale” si legge nel testo dell’istituto Ue. Eppure solamente “il 50% degli intervistati ha un’opinione positiva dell’Ue. Negli ultimi dieci anni, questa percezione positiva è stata più alta solo una volta (al 52%), nella primavera 2022, subito dopo l’invasione russa dell’Ucraina”.

L’immagine positiva del Parlamento europeo è ritenuta “alta e stabile” (41% per la media europea, 46% in Italia). A pochi mesi dall’inizio della legislatura, oltre sei cittadini su dieci (62%) vorrebbero che il Parlamento europeo avesse un ruolo più importante, con un aumento di sei punti percentuali rispetto a febbraio-marzo 2024, poco prima delle elezioni europee di giugno. In Italia, a volerlo sono il 67% dei cittadini che hanno risposto al sondaggio, + 11 punti rispetto a giugno/luglio 2024.

Il sondaggio “Eurobarometro Inverno 2025”, commissionato dal Parlamento europeo, è stato condotto tra il 9 gennaio e il 4 febbraio 2025 in tutti i 27 Stati membri dell’Ue. Le interviste sono state realizzate di persona, con l’aggiunta di interviste video in Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Malta, Paesi Bassi e Svezia. In totale sono state effettuate 26.354 interviste. I risultati complessivi sono ponderati sulla base della popolazione di ciascun Paese.

