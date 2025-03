Maltempo: Protezione civile, “piogge diffuse e forti temporali al Sud. Allerta gialla in otto Regioni”

“Un’area di bassa pressione in arrivo sul Mar Tirreno meridionale alimenterà un flusso instabile sulle Regioni del Sud, in particolare sulle zone dell’arco ionico, che porterà precipitazioni diffuse con fenomeni temporaleschi intensi e persistenti”. Ad annunciarlo è il Dipartimento di Protezione civile in una nota nella quale spiega che “sulla base delle previsioni disponibili” e “d’intesa con le Regioni coinvolte” è stato emesso “un avviso di condizioni meteorologiche avverse”. “L’avviso – prosegue la nota – prevede dalle prime ore di domani, mercoledì 26 marzo, precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale sulla Sicilia, in particolare sui settori orientali. Dal primo mattino precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, interesseranno Basilicata, Puglia e Calabria”. “I fenomeni – precisa la Protezione civile – saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento”. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 26 marzo, allerta gialla sull’intero territorio di Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria, su gran parte della Sicilia, sui settori meridionali dell’Umbria e su quelli centro-orientali dell’Emilia-Romagna.

