Giornalismo investigativo: associazione Amici di Roberto Morrione, presentati i giovani finalisti del Premio Laganà su biodiversità, sostenibilità e animal welfare

Sono stati presentati oggi a Roma, nella Sala A del Circolo Sportivo della Rai, le finaliste, i finalisti e tutor della quattordicesima edizione del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo e i vincitori e tutor della seconda edizione del Premio Riccardo Laganà Biodiversity, Sustainability & Animal Welfare. Promossi dall’associazione Amici di Roberto Morrione in collaborazione con la Rai, i due Premi sono riservati a under30 ai quali vengono dati tutti gli strumenti per realizzare un’inchiesta giornalistica. Con la conferenza stampa di oggi è iniziata ufficialmente la fase di produzione delle inchieste che resteranno top-secret sino alle Giornate di chiusura e premiazione dell’edizione in programma a ottobre a Torino.

Tra i 71 progetti di inchiesta candidati, la giuria del Premio Morrione presieduta da Giuseppe Giulietti ne ha scelti quattro proposti da 9 autrici e autori selezionati tra i 123 partecipanti a questa edizione. Sono in finale della quattordicesima edizione del Premio Roberto Morrione.



Nella realizzazione delle inchieste – questa è una delle caratteristiche che rendono unico il concorso – l’associazione Amici di Roberto Morrione mette a disposizione dei finalisti una squadra di tutor di grande esperienza composta, oltre che dai tutor giornalistici, da: Francesco Cavalli, tutor tecnico audio video; Pietro Ferri, tutor musicale e l‘avvocato Giulio Vasaturo, tutor legale. A ciascun progetto finalista viene assegnato un contributo in denaro di 5.000 euro da impiegare nella produzione dell’inchiesta. Le quattro inchieste finaliste del Premio Roberto Morrione concorrono inoltre ad un premio finale di 2.000 euro, attribuito dalla giuria alla migliore inchiesta realizzata. Il Premio offre l’opportunità della diffusione delle inchieste su Rai News 24, Rai Radio 1 e Rai Play Sound e di partecipare a festival e incontri in Italia e all’estero.

Il Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo è promosso dall’associazione Amici di Roberto Morrione in collaborazione con la Rai, con il contributo di Otto per Mille della Chiesa Valdese, Regione Piemonte, Fondazione CRT, Federazione Nazionale della Stampa Italiana, UsigRai, MySAT, Ordine Nazionale dei Giornalisti, Ordine dei Giornalisti del Piemonte, Associazione della Stampa Subalpina. Il Premio è realizzato in collaborazione con Articolo21, Carta di Roma, Centro di Giornalismo Permanente, Euganea Film Festival, Eurovisioni, Festival Le Parole Giuste, Fiera del Libro di Iglesias, Gruppo Abele, I Siciliani, Italian Contemporary Film Festival-Toronto, Leali delle Notizie, Libera Associazioni Nomi e Numeri Contro le Mafie, Libera Piemonte, Osservatorio di Pavia, Premio Città di Sasso Marconi, Scuola di giornalismo Lelio Basso, Trame Festival, UCSI.