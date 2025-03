Vaticano: basilica di San Pietro, domani la cupola spenta dalle 20.30 alle 21.30 per l’Earth Hour

(Foto ANSA/SIR)

Anche quest’anno, in occasione dell’iniziativa Earth Hour promossa dal Wwf, le luci della cupola della basilica di San Pietro verranno spente per un’ora. L’appuntamento è per domani, sabato 22 marzo, dalle ore 20.30 alle 21.30. L’iniziativa vuole sensibilizzare sull’urgenza della crisi climatica e sull’importanza di uno stile di vita sostenibile. In una nota, la Fabbrica di San Pietro ricorda che “ciò che sta accadendo alla terra, la nostra casa comune, è una sfida senza precedenti che riguarda la nostra responsabilità verso gli altri e le generazioni future” e che “la questione ecologica deve essere incentrata sull’etica e sulla giustizia sociale”, richiamando i contenuti dell’enciclica “Laudato si’” di Papa Francesco. Earth Hour coinvolge ogni anno città, monumenti e milioni di persone nel mondo per lanciare un segnale globale di attenzione alla tutela ambientale.