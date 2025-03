Diocesi: Loreto, il 25 marzo campane a festa in tutte le Marche per l’Annunciazione del Signore

(Foto santuario Loreto)

In occasione del Giubileo del 2025, primo del terzo millennio dell’era cristiana, i vescovi delle diocesi delle Marche, invitano tutte le parrocchie, le chiese e i santuari a suonare a festa le campane martedì 25 marzo alle ore 12, per ricordare l’Annunciazione del Signore. “È questo il motivo essenziale del Giubileo in corso: il Figlio di Dio nostra unica speranza, si è fatto uomo nel grembo della Vergine Maria. La Santa Casa di Nazareth, giunta per divino volere in terra marchigiana, custodisce la memoria viva del mistero più inaudito della storia”. Sono queste le parole di mons. Fabio Dal Cin, arcivescovo di Loreto, che il 25 marzo alle ore 12 presenzierà la preghiera dell’Angelus alle ore 12 nella Santa Casa di Loreto, trasmessa attraverso VaticanMedia, Radio Vaticana, Telepace (Can. 76 Veneto e 75 su Roma e Rieti), TVCentroMarche (Can. 10 Marche), EmmeTv (Can. 89 Marche) e le diverse emittenti regionali diocesane legate alla rete Corallo e il canale YouTube “Santa Casa Loreto”. La sera alle ore 21 la messa dell’Annunciazione del Signore sarà invece presieduta da mons. Bernardino Giordano, vescovo di Grosseto e di Pitigliano-Sovana-Orbetello. “La tradizione cristiana del suono delle campane a mezzogiorno ha sempre indicato l’invito alla preghiera”, aggiunge mons. Dal Cin, “L’auspicio è che da questo Anno Giubilare si possa riprendere da parte di tutti la recita dell’Angelus: è il modo più vero per fare memoria del fatto che ha cambiato la storia dell’umanità, ci ha portato la salvezza e ha aperto al mondo la strada della speranza che non delude”.