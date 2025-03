Emigrazione: il 25 marzo a Vienna la presentazione del Rapporto Italiani nel Mondo

Sarà presentato martedì prossimo, 25 marzo, a Vienna, su iniziativa del Comites Austria, il Rapporto Italiani nel Mondo dedicato alla mobilità italiana all’estero. Alla presentazione, prevista alle 18.30 presso l’Ambasciata d’Italia a Vienna, interverrà Delfina Licata, coordinatrice del Rapporto e sociologa delle migrazioni della Fondazione Migrantes che si soffermerà sui dati nazionali con un focus sugli italiani in Austria. Il Comites Austria – si legge in una nota – ha contribuito a questa edizione evidenziando “la crescita e l’evoluzione della comunità italiana nel Paese, con particolare attenzione alle difficoltà legate alla doppia o multipla cittadinanza in Austria. Sarà un’occasione di approfondimento e dialogo, per conoscere le nuove tendenze della mobilità italiana e riflettere insieme sul futuro della nostra comunità”. In Austria oggi risiedono oltre 45 mila cittadini con passaporto italiano, lo 0,7% degli italiani residenti all’estero.

