Adozioni: Gambino (Scienza & Vita), “decisione Corte apparentemente pragmatica ma profondamente adultocentrica”

“La Corte costituzionale nell’aprire all’adozione internazionale del single fa leva sul motivo umanitario che in assenza di coppie disponibili ad adottare sarebbe pragmaticamente preferibile l’adozione da parte di un single anziché lasciare un bambino in stato di abbandono: si tratta però di una ipotesi solo apparente”. Lo afferma in una nota Alberto Gambino, presidente del Centro studi Scienza & Vita e prorettore dell’Università Europea di Roma. “Infatti – prosegue Gambino – si registrano abitualmente coppie desiderose di adottare in numero superiore a tre volte il numero dei bambini adottabili”. “La decisione è invece profondamente adultocentrica – aggiunge il giurista – in quanto fa discendere l’adozione del single dal principio di autodeterminazione individuale e dal diritto alla vita privata dell’adulto, retrocedendo così l’interesse del minore volto ad inserirsi in una famiglia bi-genitoriale in grado di offrire garanzie per il suo sviluppo armonico, situazione che, per ammissione della stessa Corte, rappresenta comunque l’opzione preferenziale”.

