Giubileo 2025: Roma, volontari Fondazione Di Liegro da oggi alla basilica san Paolo per assistenza ai pellegrini

Con il Forum Terzo Settore del Lazio, da oggi i giovani volontari della Fondazione Di Liegro saranno in supporto al Servizio Civile per il Giubileo, a Roma, alla basilica di San Paolo ogni venerdì per assistenza ai pellegrini. La Fondazione Don Luigi Di Liegro rafforza così il suo impegno sociale sul territorio con un gruppo di volontari, già in forza alla struttura di Via Ostiense, e da oggi anche del Servizio Civile del Giubileo promuovendo l’iniziativa in stretta collaborazione con il Forum Terzo Settore del Lazio. “Dare informazioni sulla città e su come muoversi ai pellegrini: partendo da questa idea, che il Forum ha subito sostenuto, ci siamo organizzati per offrire il nostro aiuto cercando in questo modo di agevolare il soggiorno dei tantissimi visitatori nella Capitale – spiega Luigina Di Liegro, segretaria della Fondazione -. La squadra che oggi sarà in servizio è composta da ragazze e ragazzi, tutti ventenni, che ogni venerdì e per tutto il periodo del Giubileo, saranno presenti di fronte e all’interno della basilica di San Paolo Fuori Le Mura, una delle quattro basiliche papali della Capitale. Qui risponderanno a informazioni logistiche e daranno indicazioni anche di natura storica. Il servizio sarà svolto in 3 lingue diverse: inglese, spagnolo e italiano. Si tratta del primo esperimento al quale faranno seguito altri impegni di presenza della Fondazione Di Liegro nell’ambito delle numerose iniziative che caratterizzeranno l’intero anno giubilare a Roma”. Soddisfazione per questa sinergia è stata espressa da Francesca Danese, portavoce del Forum Terzo Settore del Lazio.