Diocesi: Acireale, ieri sera in cattedrale il concerto-annuncio di Debora Vezzani

(Foto diocesi Acireale)

Concerto, ieri sera, nella cattedrale di Acireale, di Debora Vezzani, una delle cantautrici più note nel mondo della musica cattolica. Un concerto-annuncio, si legge in una nota della diocesi siciliana, che ha visto una grande presenza di pubblico e che si è concluso con un momento di adorazione eucaristica. L’evento era intitolato “Come in cielo così in terra tour”. “Attraverso la musica – ha dichiarato l’artista – possiamo trasmettere un messaggio che sia portatore di amore e fiducia. Il concerto rappresenta un momento di riflessione a partire dalla mia conversione di vita. È un privilegio condividere un messaggio così potente e speranzoso con tante persone. Continuiamo a testimoniare Dio con cuore e passione”. Debora Vezzani, classe 1984, convertitasi alla fede nel 2014, si adopera attraverso le sue doti canore per l’evangelizzazione tra i giovani, che la seguono e ne amano lo stile fresco e gioioso con cui interpreta i suoi pezzi.