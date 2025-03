Diocesi: Firenze, la Festa della Annunziata con mons. Gambelli

(Foto Antonio Quattrone)

Il santuario della Santissima Annunziata, chiesa giubilare della diocesi di Firenze, si appresta alla celebrazione del 25 marzo, solennità dell’Annunciazione. E lo fa con un programma denso di appuntamenti, riferito oggi dalla diocesi fiorentina: la festa sarà preceduta da un triduo di preparazione, dal 22 al 24 marzo, con i pellegrinaggi da diverse zone della diocesi: sabato 22 pellegrinaggio delle parrocchie salesiane della Sacra Famiglia e di Torregalli, domenica 23 dal vicariato di Campi, lunedì 24 dal vicariato di Empoli e Montelupo. Ogni giorno preghiera mariana alle 17.30 e messa alle 18. Martedì 25 marzo, solennità dell’Annunciazione, le celebrazioni alle 8.45 con il priore provinciale dei Servi di Maria, fra Paolo Orlandini; alle 11 la messa con mons. Giancarlo Corti. Nel pomeriggio alle 15.30 sarà presentata l’installazione temporanea dell’artista Giovanni De Gara che rivestirà le porte della Basilica della Santissima Annunziata con le coperte termiche dorate in cui sono avvolti i migranti quando vengono soccorsi al termine dei loro stremanti viaggi. L’installazione fa parte di “Eldorato: Nascita di una nazione”, un progetto artistico partito dalla Basilica di San Miniato al Monte nel 2018, che torna a Firenze dopo aver fatto tappa in moltissime chiese italiane, da Lampedusa a Venezia, da Genova a Palermo, da Parma a Napoli. L’obiettivo è suscitare una riflessione sul tema delle migrazioni e sul desiderio di costruire un mondo diverso e accogliente che apra le porte a tutti. Alla presentazione, oltre all’artista, interverranno padre Alessandro Greco, priore della Santissima Annunziata, e l’arcivescovo di Firenze mons. Gherardo Gambelli. Infine alle 18 la messa per la solennità dell’Annunciazione sarà presieduta dall’arcivescovo Gambelli.