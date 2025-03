Diocesi: Arezzo, domani incontro sulla disabilità “Noi, non loro” con mons. Migliavacca e sr. Donatello

“Noi, non loro”. Questo il titolo dell’incontro sul tema della disabilità in programma domani mattina ad Arezzo. I lavori, ospitati dalle 9.30 presso il Seminario vescovile, prenderanno il via con la preghiera animata dall’Associazione amICAREte di Bibbiena e i saluti del vescovo Andrea Migliavacca e di Lucia Tanti, vicesindaco di Arezzo. Nel corso della mattinata, promossa per costruire insieme una comunità accogliente ed inclusiva nella diocesi Arezzo-Cortona-Sansepolcro, verranno presentate alcune realtà che operano sul territorio, verranno approfondite le nuove norme di legge e si rifletterà su cosa fare concretamente nei diversi ambiti della pastorale. Anche questa occasione ci aiuta a mettere in pratica quanto indicato nella mia Lettera Pastorale che esorta ad “andare ed incontrare”. I lavori, moderati da Domenico Mugnaini, direttore del settimanale “Toscana Oggi”, saranno conclusi dall’intervento di suor Veronica Donatello, responsabile del Servizio nazionale per la Pastorale delle persone con disabilità della Cei.

