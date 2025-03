Diocesi: Rimini, un progetto di audiovisivi per raccontare i pellegrinaggi italiani

Tra i primi sette itinerari di pellegrinaggio italiani che, giungendo a Roma, sono stati indicati dalla Cei come Cammini Giubilari delle Chiese in Italia (nell’ambito del progetto nazionale Cammini della Fede) c’è anche quello di San Francesco da Rimini a La Verna, che poi continua fino ad Assisi e termina proprio a Roma. Alla luce di questo riconoscimento, la diocesi di Rimini sottolinea il lungo lavoro che negli anni è stato realizzato proprio per approfondire e raccontare i numerosi itinerari religiosi che si articolano su tutto il territorio nazionale (e non solo), attraverso una ricca produzione di contenuti audiovisivi. Un progetto, dal nome “Cammini. Storie a passo lento”, nato nel 2020 e sviluppato dal Gruppo Icaro, che riunisce gli strumenti di comunicazione della diocesi riminese. “Sono 25 le produzioni totali, – spiega Francesco Cavalli, amministratore di Gruppo Icaro – che raccontano 22 Cammini prima in Emilia-Romagna, Campania e Puglia, in Veneto, in Toscana e Umbria. Le storie hanno poi superato i confini nazionali andando all’estero con le ultime produzioni relative ai Cammini di Santiago, quello francese, portoghese e anche inglese. Le 25 produzioni sono ancora programmate sul circuito Corallo, fino all’ultimo film dedicato al Cammino di Santiago che sarà presto trasmesso su Tv2000”. L’intero progetto è anche fruibile in rete attraverso il portale IcaroPlay (www.icaroplay.it), utilizzabile gratuitamente.

