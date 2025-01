Giubileo della comunicazione: Campobasso, domenica incontro con i giornalisti e messa presieduta da mons. Colaianni

“Il giornalista, Jobel di speranza”. Questo il tema al centro dell’evento in programma domenica 26 gennaio, dalle 17 presso l’Auditorium San Pietro Celestino di Campobasso, in occasione del Giubileo del mondo della comunicazione promosso dall’arcidiocesi di Campobasso-Bojano e dall’Ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali con il patrocinio dell’Ordine dei giornalisti del Molise, del Corecom Molise e dell’Unione cattolica della stampa italiana.

Durante l’evento mons. Biagio Colaianni, arcivescovo di Campobasso-Bojano, proporrà una meditazione sul brano di Isaia 52, mettendo in luce – viene spiegato in un comunicato – il ruolo fondamentale del messaggero di buone notizie. La giornalista Antonella Iammarino offrirà una riflessione sul tema “Cultura della pace e resilienza nel giornalismo”, approfondendo l’importanza della verità e della responsabilità nella professione giornalistica. L’evento si concluderà con la celebrazione eucaristica alle 18.30, nella cattedrale Santissima Trinità di Campobasso, presieduta dall’arcivescovo.

