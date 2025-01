Giorno della Memoria: Ucei, le iniziative a Roma in musica e arte, gli appuntamenti istituzionali e la cerimonia con il presidente Mattarella

Partono oggi le iniziative istituzionali promosse dall’Unione delle comunità ebraiche italiana per il Giorno della memoria che si celebra lunedì 27 gennaio. Oggi, alle ore 21 presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma – Sala Sinopoli, si terrà Il concerto, intitolato “E ora musica”, dell’Orchestra Abimà. Sarà diretto da Davide Casali con la partecipazione del flautista Roberto Fabbriciani. “E ora musica” – fa sapere l’Ucei – propone melodie di musicisti ebrei perseguitati durante il fascismo e il nazismo, per recuperare e far risuonare musiche taciute e dimenticate perché proibite è un atto di memoria fondamentale. Sempre questa sera, alla stessa ora e presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, verrà anche inaugurata la mostra “Rughe/Righe della Memoria” di Roberto Grillo, che ha visto la collaborazione di sopravvissuti e di scampati ai campi di concentramento, testimoni della Shoah, diretti e indiretti. “Il desiderio – si legge nella nota – è che gli eredi, i figli e i parenti dei testimoni della Shoah possano intervenire sugli stessi ritratti e perpetuare la ‘voce’ dei propri familiari, affinché tale patrimonio memoriale, individuale e universale, non si disperda”. Lunedì 27 gennaio ore 12.45 ci sarà l’apposizione di una corona davanti alla lapide dei deportati della Sinagoga maggiore di Roma. Saranno presenti la Senatrice Liliana Segre, la presidente dell’Ucei, Noemi Di Segni, il rabbico capo di Roma, rav Riccardo Shmuel Di Segni, la vicepresidente della Comunità ebraica di Roma, Antonella Di Castro, e la vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli. Alle ore 11.30 presso la Sala della Regina a Palazzo Montecitorio il presidente della Camera dei deputati invita alla prima dello speciale di Rai Cultura “Cancello aperto! 27 gennaio 1945, liberazione di Auschwitz”. Martedì 28 gennaio, alle ore 11, presso il Quirinale si terrà la Cerimonia di celebrazione del Giorno della Memoria alla presenza del capo dello Stato, Sergio Mattarella.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /