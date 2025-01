Formazione: Soverato, sabato l’inaugurazione nuovo anno accademico dell’Istituto universitario Pratesi

Sarà Patrizio Bianchi, già ministro dell’Istruzione nel governo Draghi, titolare della Cattedra Unesco dell’Università di Ferrara e socio corrispondente dell’Accademia dei Lincei, a inaugurare sabato 25 gennaio a Soverato (Catanzaro) il nuovo anno accademico dell’Istituto universitario Pratesi, l’Università calabrese degli educatori affiliata all’Università Pontificia Salesiana di Roma.

L’incontro, aperto al pubblico, inizierà alle 11 nel Salone Don Pilla dell’Istituto, in via Verdi 1, e sarà moderato da Mariangela Ambrosio, direttrice della Caritas diocesana di Reggio Calabria-Bova e direttrice generale del Centro reggino di solidarietà.

Dopo l’introduzione dell’officiale di biblioteca Roberto Alessandrini su “Pensieri meridiani. Il Sud tra marginalità e opportunità”, seguiranno la relazione annuale di Luciano Squillaci, direttore dell’Istituto Pratesi, e la prolusione di Patrizio Bianchi dal titolo “Educazione e cambiamento. Superare le disuguaglianze per la crescita dei territori”.

Dopo l’intervento di Bianchi, l’officiale di segreteria Rosa Fiore e il sindaco di Soverato Daniele Vacca consegneranno gli attestati alle studentesse e agli studenti meritevoli. Seguiranno i saluti dell’arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace, mons. Claudio Maniago. e di padre Tomë Mihaj dell’Ispettoria salesiana dell’Italia meridionale. In conclusione, il decano della Facoltà di Scienze dell’educazione dell’Università Pontificia Salesiana Antonio Dellagiulia dichiarerà ufficialmente aperto il settimo anno accademico dell’Istituto Pratesi.

