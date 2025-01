Diocesi: Lamezia, domani un convegno sul dramma della solitudine

“L’umano: il dramma della solitudine”. Sarà questo il tema della tavola rotonda promossa dall’ufficio pastorale per la salute della diocesi di Lamezia Terme, con il patrocinio del Comune e dell’Ordine degli psicologi della Calabria. Il convegno si svolgerà domani, venerdì 24 gennaio alle ore 18.30 al Chiostro Caffè Letterario. Coordinati da don Francesco Farina, direttore dell’ufficio di pastorale della salute della diocesi calabrese, al convegno interverranno Mariannina Amato, psicologa e psicoterapeuta, sul tema “Solitudine e adolescenza”; l’autore Tommaso Cozzitorto sul tema “Solitudine e mal di vivere” e l’avvocato Dario Gareri che affronterà gli aspetti giuridici della fragilità sociale dei giovani. La riflessione, a più voci e multidisciplinari, parte “dal dato di una realtà sociale che indirizza la persona verso i valori dell’individualismo, venendo meno alla sua principale chiamata di connettere ogni essere vivente ad un vivere sociale, cooperativo, cosmico. L’uomo, infatti, è sopravvissuto nei secoli – spiega una nota della diocesi – per la sua componente genetica che lo determina alla relazione con l’altro, fattore di intimità, unione e appartenenza ad altro essere umano. Negli ultimi anni si è sempre più sviluppato il senso della solitudine già in età adolescenziale e trova radicamento nel vivere quotidiano dell’uomo con relazioni deficitarie ed isolamento”.

