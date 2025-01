Diocesi: Siena e Montepulciano, sabato l’incontro delle Misericordie con pellegrinaggio giubilare e messa presieduta dal card. Lojudice

Si terrà sabato 25 gennaio a Siena l’incontro delle Misericordie della diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza e dell’arcidiocesi di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino. Un programma intenso che prenderà il via alle ore 9,30 con il ritrovo presso la basilica di S. Domenico con i saluti del correttore delle Misericordie senesi, don Piero Barbieri. Alle ore 9,40 è prevista la conferenza e la meditazione di don Simone Imperiosi, correttore della Federazione Misericordie Toscana. A seguire la liturgia penitenziale comune.

Alle ore 10,40 prenderà il via il “pellegrinaggio giubilare” verso la chiesa della SS. Annunziata dove, alle ore 11, il card. Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino e vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza, presiederà la santa messa.

Come segno giubilare verrà portata in pellegrinaggio verso il duomo la Croce del Giubileo che è stata benedetta da Papa Francesco. La Croce ha iniziato la sua “peregrinatio” tra le Misericordie italiane lo scorso 6 gennaio. Partita dalla Toscana la Croce è destinata a raggiungere tutta l’Italia.

Inoltre, per tale occasione Siena soccorso donerà la lampada votiva del Giubileo – realizzata dall’artista Flavio Ferdinando Foderini- alle 43 Misericordie del coordinamento senese.

