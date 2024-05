Scout: Masci, a Livorno tre giorni di mostre e incontri per i 70 anni

Prosegue la staffetta tra le Regioni promossa per festeggiare i 70 anni del Movimento adulti Scout cattolici italiani (Masci). In questo fine settimana sarà Livorno, in Toscana, ad ospitare una tre giorni di mostre e incontri a Livorno. Da oggi a domenica presso il salone “Pamela Ognissanti”, in via Gobetti 11, sarà possibile visitare la mostra itinerante. Domani mattina, dalle 10, è prevista la visita del Villaggio scolastico di Don Alfredo Nesi, e a seguire quella alle opere conservate nella chiesa parrocchiale Nostra Signora di Fatima nel quartiere Corea, sede dei due gruppi Masci di Livorno. Nel pomeriggio, dalle 15, nel salone “Pamela Ognissanti” si svolgerà una tavola rotonda su “Il valore della testimonianza dei valori scout incarnati dall’adulto scout” con la partecipazione di Alessandro Marchiori, coordinatore dei gruppi di Livorno, Massimiliano Costa, presidente nazionale del Masci, Mimmo Cotroneo, segretario nazionale del Masci, Massimo Stefanini, segretario regionale del Masci Toscana, don Luca Meacci, assistente regionale del Masci Toscana, Chiara Beucci, responsabile regionale dell’Agesci Toscana, Mariangela Botta, referente del Corpo nazionale Giovani esploratori ed esploratrici italiani (Cngei) della Toscana. I lavori saranno aperti dai saluti di mons. Simone Giusti, vescovo di Livorno.

Inoltre, domenica 2 giugno si svolgerà il pellegrinaggio regionale del Masci alla “Madonna degli Scout” sulla Cima del Monte Amiata, in collaborazione con l’Agesci Grosseto 3, con una messa celebrata da mons. Rodolfo Cetoloni, vescovo emerito di Grosseto, che presiederà la celebrazione eucaristica presso la cappella dedicata a San Gualberto.

