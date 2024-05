Diocesi: Andria, domani riapertura della biblioteca “San Tommaso d’Aquino”

È in programma per domani l’inaugurazione dei nuovi spazi interamente ristrutturati e ampliati della biblioteca diocesana “San Tommaso d’Aquino” di Andria. “La biblioteca – viene sottolineato in un comunicato – era diventata troppo stretta per le mille sollecitazioni che le sono da sempre arrivate e che le hanno consentito di crescere insieme ai cittadini, a partire dai piccoli lettori, che ne costituiscono il cuore!”. Nata attorno al fondo bibliografico del Seminario vescovile fondato nel 1705, è divenuta Biblioteca diocesana nel 1997 per decreto vescovile e dal 2002 è aperta regolarmente al pubblico, con l’utilizzo del contributo dell’8×1000 alla Chiesa cattolica.

Dalle 10 di domani prenderà il via un’intera giornata con incontri, visite guidate, laboratori e spettacoli. Si partirà con “La bellezza delle parole” di e con Roberto Mercadini; seguiranno la benedizione presieduta dal vescovo Luigi Mansi e i saluti istituzionali. Alle 11 sarà la volta di “A library is a growing organism” con Paola Sverzellati, docente di Bibliografia e biblioteconomia all’Università Cattolica di Milano; poi “Leggere e immaginare il futuro: le biblioteche come comunità della conoscenza” con l’editore Giuseppe Laterza. Nel pomeriggio, dalle 17 alle 18, “Di nuovo laboratori in Biblioteca!”, evento dedicato ai bambini. Alle 19.30 “Le voci e i suoni della Puglia” con Piero Mieli, autore di “In Puglia. Da Alda Merini a Mario Desiati” (Giulio Perrone Editore 2024) e Molla, musicista vincitore del premio InediTo al Salone del Libro Torino 2024. Infine, alle 21, “La Luna e i falò. Time never dies” di e con Luigi D’Elia.

