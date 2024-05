Giornata mondiale bambini: Casini (Mpv), “felici per l’iniziativa, ricordiamo anche i bimbi non ancora nati e quelli non nati”

Il Movimento per la vita è vicino a Papa Francesco e gioisce per la celebrazione della prima Giornata mondiale dei bambini. Riprendendo le parole del Santo Padre che durante l’annuncio della Giornata dei bambini ha affermato “L’iniziativa, patrocinata dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione, risponde alla domanda: che tipo di mondo desideriamo trasmettere ai bambini che stanno crescendo? Come Gesù, vogliamo mettere i bambini al centro e prenderci cura di loro”, “ci sentiamo interpellati e incoraggiati a volgere lo sguardo sui più piccoli e indifesi”, si legge in un comunicato del Mpv. Il Movimento per la vita, si legge nel testo, “attraverso i suoi quasi 400 Centri di aiuto alla vita, Movimenti per la vita locali e Case di accoglienza, è impegnato tutti i giorni da oltre 40 anni al servizio delle mamme e dei

bambini che vivono nel loro seno”.

“Siamo felici per l’istituzione di questa Giornata universale, così come universale è il valore della vita – dichiara la presidente Mpv, Marina Casini -. Questa Giornata ci ricorda che la Chiesa è madre e grembo per i più piccoli e indifesi e che tutti accoglie”. Richiamando il tema dell’iniziativa, “Ecco io faccio nuove tutte le cose’, che cosa è la vita nascente se non un annuncio di novità? Come non pensare ai più piccoli, ai più indifesi, a coloro che sono nel grembo della loro mamma? Come non pensare ai bimbi non nati? – Gli interrogativi posti da Casini -.La stessa Convenzione sui diritti dei bambini li ricorda riconoscendo anche per loro la necessità di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una

protezione legale. Sono i bambini più piccoli, i più bambini dei bambini e vorremmo che questa Giornata fosse anche per loro”. I bambini nascituri sono “i più indifesi e innocenti di tutti, ai quali oggi si vuole negare la dignità umana al fine di poterne fare quello che si vuole, togliendo loro la vita e promuovendo legislazioni in modo che nessuno possa impedirlo”, ricorda Papa Francesco nella Dignitas Infinita del 25 marzo 2024.

“Nella Giornata mondiale dei bambini, il Mpv – assicura la presidente – abbraccia tutti i bambini del mondo. Proprio tutti”.

