Migrazioni: Sant’Egidio, inaugurazione giovedì 18 aprile a Venezia della mostra “naufragi – approdi” in  memoria dei 3.129 migranti morti nel 2023 nel Mediterraneo 

Tragedie in mare

Giovedì 18 aprile, alle 18, sarà inaugurata, nella prestigiosa Ca’ d’Oro di Venezia, la mostra “naufragi – approdi” realizzata dai Laboratori d’Arte della Comunità di Sant’Egidio e da César Meneghetti, curata da Alessandro Zuccari. L’esposizione – che rimarrà aperta fino al 15 settembre – è dedicata alla memoria dei 3.129 migranti, adulti e bambini in fuga da guerre, povertà ed emergenze climatiche, che hanno perso la vita nel 2023 nel Mediterraneo e lungo la rotta balcanica (i “naufragi”), ma anche alla salvezza costituita dai Corridoi Umanitari e, più in generale, dall’accoglienza e dall’integrazione (gli “approdi”). La mostra, grazie al sostegno della direzione regionale Musei Veneto e della Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’ d’Oro, trova la sua collocazione nello splendido atrio porticato del museo, dove i riflessi dell’acqua giocano sul mosaico pavimentale e sul rivestimento marmoreo delle pareti. Dopo i saluti istituzionali interverranno Alessandro Zuccari, ordinario di Storia dell’Arte Moderna alla Sapienza Università di Roma, il cardinale Josè Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione e César Meneghetti, artista e cineasta.