Consiglio di Cardinali: “preoccupazione per gli scenari di guerra”, “si incrementino gli sforzi per la pace”

Nel corso della sessione del C9 che si è svolta ieri e oggi a Casa Santa Marta, alla presenza del Papa, “ci sono stati riferimenti – e in più occasioni preghiera – dedicati agli scenari di guerra e di conflitto che si vivono in tanti luoghi del mondo, particolarmente in Medio Oriente e in Ucraina”. E’ quanto si legge in un comunicato diffuso oggi, in cui si rende noto che la prossima sessione dl Consiglio si terrà nel prossimo mese di giugno. “I cardinali – e con loro il Papa – hanno manifestato preoccupazione per quanto avviene e la speranza che si incrementino gli sforzi volti ad individuare percorsi di negoziato e di pace”, si legge nel comunicato della Sala Stampa vaticana. La prossima sessione del Consiglio si terrà nel mese di giugno 2024. Nella prima giornata del C9, è proseguita la riflessione sul ruolo femminile nella Chiesa, a cui hanno contribuito, con le loro riflessioni, suor Regina da Costa Pedro, della Congregazione delle Missionarie dell’Immacolata, che ha portato le storie concrete e il pensiero di alcune donne brasiliane, e la professoressa Stella Morra, che insegna alla Facoltà di Teologia della Pontificia Università Gregoriana, che ha esaminato il ruolo che rivestono le culture nel riconoscimento del ruolo della donna nei diversi luoghi del pianeta. La giornata di oggi è iniziata, invee – informa la Sala Stampa della Santa Sede – con una relazione del card. Mario Grech e di Mons. Piero Coda sul Sinodo in corso e si è conclusa, dopo una riflessione sull’implementazione della Costituzione Apostolica Praedicate evangelium nelle Curie diocesane, con i resoconti di ciascun cardinale sulla situazione sociale, politica ed ecclesiale delle diverse regioni di provenienza.

