Diocesi: Milano, veglia di preghiera per il lavoro con l’arcivescovo Delpini

Si svolge mercoledì 23 aprile, dalle 21.00 alle 22.30, presso il Consorzio Desio-Brianza, situato in via Lombardia 59 a Desio, la tradizionale veglia del lavoro diocesana, presieduta dall’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, nel contesto delle giornate della visita pastorale nel decanato di Desio. “La proposta pastorale ‘Viviamo di una vita ricevuta’, nel suo capitolo V, si sofferma – chiarisce un comunicato della diocesi – sul tema del lavoro e della sua dignità, invitando le diverse comunità cristiane a vivere momenti di riflessione e di confronto per esplorare i diversi ambiti del lavoro, affrontando le problematiche specifiche e promuovendo approfondimenti”. Il lavoro “è un tema centrale per le nostre comunità cristiane e per l’intera società civile. La giornata del 1° maggio, che mette al centro il tema del lavoro, è occasione propizia per tutte le comunità per vivere momenti di ascolto, dialogo, approfondimento e preghiera per i lavoratori dei nostri territori”. Durante la veglia “saranno presentate alcune significative testimonianze del mondo del lavoro del territorio, seguite da due interventi autorevoli: don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Cei, e Simona Beretta, docente di Politica economica.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /