Papa Francesco: il 28 aprile a Venezia, programma ufficiale

Comincerà alle 6.30, con il decollo dall’eliporto del Vaticano, dove rientrerà nello stesso giorno alle 14.30, la visita del Papa a Venezia, in programma il 28 aprile. Lo rende noto la Sala Stampa della Santa Sede, che ne ha diffuso oggi il programma ufficiale. Papa Francesco atterrerà alle 8 nel Piazzale interno della Casa di Reclusione Donne Venezia, all’Isola della Giudecca, dove verrà accolto da mons. Francesco Moraglia, patriarca di Venezia, Maria Milano Franco D’Aragona, provveditore, Mariagrazia Felicita Bregoli, direttore, e Lara Boco, comandante della Polizia Penitenziaria- Alle 8.15, nel Cortile interno della Casa di Reclusione, l’incontro con le detenute, occasione del discorso del Santo Padre, alla presenza del personale amministrativo, degli agenti della Polizia Penitenziaria e dei volontari. Il Papa saluterà personalmente le circa 80 detenute. Alle 8.45, terminato l’incontro nel Cortile, il Santo Padre raggiunge la chiesa della Maddalena (Cappella del Carcere), dove è accolto dal card. José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, curatore del Padiglione della Santa Sede alla Biennale d’Arte di Venezia. Alle 9, nella chiesa della Maddalena, l’incontro con gli artisti, con il saluto del cardinale Tolentino e il discorso del Papa, che poi saluterà le autorità e gli artisti che partecipano all’Esposizione. Alle 9.30 Francesco lascia l’Isola della Giudecca per raggiungere in motovedetta la Basilica di Santa Maria della Salute. Alle 10, nel piazzale antistante la Basilica della Salute, l’incontro dei giovani, cui il Papa rivolgerà un discorso, alla presenza dei giovani di Venezia e delle diocesi del Veneto. Alle 10.30, al termine del discorso, accompagnato da una delegazione di giovani, il Santo Padre attraversa il ponte di barche che collega con piazza San Marco, dove sarà accolto da Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, Darco Pellos, prefetto di Venezia, e Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia. Alle 11, in piazza San Marco, la celebrazione della Messa, con l’omelia del Papa e il Regina Caeli. Al termine della Messa, è previsto il ringraziamento di mons. Francesco Moraglia, patriarca di Venezia. Alle 12.30 , terminata la celebrazione eucaristica, il Santo Padre entra in forma privata nella basilica di San Marco per venerare le Reliquie del Santo, quindi sale sulla motovedetta e raggiunge l’eliporto del Collegio Navale “F. Morosini” a Sant’Elena, dove si congeda dalle autorità civili e religiose che Lo hanno accolto. Il decollo da Venezia è in programma alle 13, con atterraggio alle 14.30 all’eliporto del Vaticano.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /