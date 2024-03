Papa Francesco: ha ricevuto a Casa Santa Marta il Comitato organizzatore della Giornata mondiale dei bambini

Questo pomeriggio alle 15, a Casa Santa Marta, Papa Francesco ha ricevuto il Comitato organizzatore della Giornata mondiale dei bambini, in programma il 25 e il 26 maggio a Roma, in occasione della pubblicazione del suo Messaggio dedicato all’evento. Nel salutare i presenti, il Papa ha rivolto loro alcune parole di ringraziamento, interrogandosi sulla sofferenza dei bambini, anche nelle situazioni di conflitto, sul loro sfruttamento, e augurandosi che la Giornata segni una “presa di coscienza” in questo senso.

Il Comitato era guidato dal coordinatore, p. Enzo Fortunato, e da mons. Cesare Pagazzi, segretario del Dicastero per la Cultura e l’Educazione. Erano presenti il vice coordinatore del Comitato, Aldo Cagnoli, e i rappresentanti di alcune delle realtà più coinvolte nei preparativi: la Comunità di Sant’Egidio, la Cooperativa Auxilium, la Federazione Italiana Gioco Calcio con il capo delegazione della Nazionale italiana, i vertici di Sport e salute, le delegazioni del Comune di Roma, della Regione Lazio, del Gruppo FS e delle varie istituzioni interessate all’organizzazione della Giornata.

L’incontro è terminato poco dopo le 15:30.

