Dicastero per la Cultura e l’Educazione: presentata oggi a Roma la Giornata Mondiale dei Bambini

Presentato oggi a Roma nella Sala Stampa dell’Olimpico la Giornata Mondiale dei Bambini che si terrà nelle giornate del 25 e del 26 maggio “Nelle prime tre settimane siamo già a quasi 58mila Bambini aderenti penso che arriveremo ad oltre centomila per maggio” dice padre Enzo Fortunato coordinatore dell’evento. “I bambini rappresentano il cuore dello spirito di speranza che la Chiesa cerca di risvegliare nel contesto dello sport. Essi sono il futuro e la promessa di un mondo migliore” dice ancora padre Fortunato insieme ad Aldo Cagnoli ideatore dell’evento. L’evento si svolgerà in due giorni: il 25 dalle 15 alle 18 l’evento inaugurale allo Stadio Olimpico e al Foro Italico, alle 17 sarà presente il Papa. Il 26 celebrazione in Piazza San Pietro e via della Conciliazione. La Giornata è promossa dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione, insieme a Sant’Egidio e alla cooperativa Auxilium. Tra i partner istituzionali Sport e Salute, Figc, Trenitalia, Comune di Roma e Regione Lazio.

