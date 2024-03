Gaza: Unicef, “verso un’imminente carestia” e “mancanza di azione da parte del mondo è scioccante”

“I risultati dell’Ipc su Gaza confermano ciò che segnaliamo da mesi, ovvero un’imminente carestia”. E’ quanto denuncia Adele Khodr, Direttore regionale dell’Unicef per il Medio Oriente e il Nord Africa in un posto sul suo profilo X, rilanciato oggi dall’organizzazione. “La mancanza di azione da parte del mondo è scioccante, mentre altri bambini soccombono a una morte lenta. Tutti i valichi di frontiera devono essere aperti ora per consentire il libero accesso degli aiuti umanitari”. L’Ipc (The Integrated Food Security Phase Classification) è un’iniziativa multipartner che fornisce analisi sulla sicurezza alimentare e sulla nutrizione per i processi decisionali in oltre 30 Paesi che affrontano crisi alimentari. Una partnership globale di 19 organizzazioni.

