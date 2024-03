Diocesi: Andria, sabato 23 marzo momento di spiritualità dedicato agli amministratori locali su “La politica come risoluzione dei conflitti”

In prossimità della celebrazione della Pasqua, l’Ufficio di pastorale sociale, Lavoro, Giustizia, Pace e Salvaguardia del creato della diocesi di Andria, in collaborazione con il Forum di Formazione all’Impegno Sociale e Politica, l’Azione Cattolica diocesana, il Presidio di Libera “R. Fonte”, la Scuola di Formazione Socio-Polita di Minervino Murge, l’Agesci, l’Ucid, l’Associazione Cercasi un Fine, il Meic diocesano, organizza un momento di spiritualità dedicato agli amministratori locali dei tre comuni della diocesi: Andria; Canosa di Puglia e Minervino Murge. Il momento di spiritualità: “Trasformare le lance in falci. La politica come risoluzione dei conflitti” si svolgerà a Canosa di Puglia, sabato 23 marzo 2024, presso il centro ricerche della Farmalabor in via Piano San Giovanni. “Ritengo importante – scrive il vescovo mons. Luigi Mansi nell’invito all’evento -, per svolgere al meglio il vostro compito amministrativo, darvi la possibilità di dedicare un tempo proficuo per la vostra interiorità e per il confronto fraterno su temi inerenti all’esercizio del potere a cui siete stati chiamati”. Don Michele Pace responsabile dell’Ufficio Pastorale Sociale, Lavoro, Giustizia, Pace e Salvaguardia del creato ricorda che l’invito a partecipare a questo momento di spiritualità, “occasione di forte riflessione e di sostegno al loro compito così alto e delicato, è rivolto ai sindaci; agli assessori; ai consiglieri e ai dirigenti dei tre comuni della Diocesi di Andria.

