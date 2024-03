Editoria: il Regno, pubblicata la nuova edizione sul tema delle elezioni regionali ed europee

Si parla di elezioni regionali italiane (Sardegna e Abruzzo) in apertura di questo numero de “il Regno”; ma anche delle prossime europee.

Quanto alle prime l’analisi del direttore Gianfranco Brunelli rileva la mancanza di un progetto da parte delle forze politiche in campo; quanto alle seconde mons. Mariano Crociata, presidente della Commissione delle conferenze episcopali della Comunità Europea, rivolge un invito a partecipare al voto, in quanto esse sono “cruciali” per il futuro del continente. La guerra in Ucraina e anche quella in Medio Oriente – secondo la rivista – “necessitano di un soggetto europeo in grado d’agire a livello diplomatico con una voce sola. Ma anche le questioni economiche, di politica del lavoro, la presenza e l’accoglienza dei migranti, i cambiamenti climatici”.

C’è inoltre un’attenzione specifica al contesto italiano: si parla infatti del Cammino sinodale, dell’accorpamento delle diocesi, dei settimanali diocesani, di problematiche giovanili. E ancora tanti altri temi, dal cinema al panorama librario, dall’attualità internazionale allo Studio del mese, dedicato al tema “Realtà virtuale e corpi di carne”, curato dall’associazione Nuovo Sefir.

