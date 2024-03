Diocesi: Verona, lunedì il vescovo Pompili incontrerà il mondo del lavoro, dell’economia e della finanza del territorio

È in programma per la serata di lunedì 18 marzo l’incontro del vescovo di Verona, mons. Domenico Pompili, con il mondo del lavoro, dell’economia e della finanza del territorio. L’iniziativa sarà ospitata dalle 18.30 presso l’auditorium “G. Verdi” di Veronafiere. L’incontro, viene spiegato in una nota, sarà l’occasione per presentare la prossima visita a Verona di Papa Francesco (18 maggio), e confrontarsi sul valore e sul ruolo cruciale che lavoro, economia e finanza esercitano nell’attuale fase di trasformazione dei processi e dei legami sociali.

Dopo l’introduzione e il saluto di Federico Bricolo, presidente di Veronafiere, verrà proiettato il videoclip “Il punto sull’economia a Verona” con presentazione di Giuseppe Riello, presidente della Camera di Commercio di Verona. Seguirà l’intervento di Vittorino Andreoli, psichiatra e scrittore, a partire dal suo ultimo libro “La dittatura del denaro”. Tra gli interventi programmati anche quello del vescovo Pompili.

