Diocesi: Siracusa, lunedì presentazione delle iniziative per l’Anno Luciano

È in programma per la mattinata di lunedì 18 marzo, a Siracusa, la presentazione di alcune iniziative relative all’Anno Luciano, indetto dall’arcivescovo mons. Francesco Lomanto. L’appuntamento è per le 10.30 nella sede della Deputazione della Cappella di Santa Lucia, in arcivescovado: saranno presenti il presidente della Deputazione della Cappella di Santa Lucia, Pucci Piccione; i componenti della Deputazione mons. Salvatore Marino, Salvatore Sparatore e Francesca Patti. Ed il prof. Fausto Migneco, che si è occupato della realizzazione del logo per l’Anno Luciano.

Proprio ieri gli arcivescovi di Siracusa e Catania, mons. Francesco Lomanto e mons. Luigi Renna, hanno annunciato l’arrivo del corpo di santa Lucia dal 14 al 29 dicembre in Sicilia.

