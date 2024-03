Diocesi: Pescia, lunedì mons. Tardelli incontra sindaci e assessori del territorio. “Occasione di ascolto, dialogo e riflessione alla ricerca del bene comune”

“Una comunità bella”. Questo il titolo dell’incontro che il vescovo di Pescia, mons. Fausto Tardelli, avrà lunedì 18 marzo con sindaci e assessori di tutta la diocesi. L’appuntamento è per le 17 presso i locali parrocchiali di Santa Lucia a Fornaci di Uzzano.

“Come sapete – ha scritto il presule nell’invito agli amministratori locali – ho iniziato il mio servizio nella diocesi di Pescia da poche settimane e sto cominciando a conoscere il territorio di questa comunità, composto da tante anime, innumerevoli bellezze e potenzialità di sviluppo. Una comunità bella e laboriosa, culla di eccellenze culturali, produttive, di tradizioni, di volontariato e di peculiarità paesaggistiche davvero fuori dal comune”. “Sin dalla mia nomina e in questi primi tempi da vescovo diocesano, ho tuttavia percepito la viva preoccupazione che gli amministratori e le istituzioni che rappresentano e governano questa porzione di Toscana, nutrono riguardo ai problemi che concerne il presente e soprattutto il futuro del territorio”, ha proseguito il vescovo, parlando di “un futuro che, a detta di molti, rischia di subire un progressivo e inarrestabile impoverimento sotto tutti i punti di vista, da quello economico a quello sociale”. “Con queste premesse – ha annunciato mons. Tardelli – desidero approfondire fin da subito la vostra conoscenza, non tanto per proporre chissà quali ricette o per assumere ruoli che certamente non competono alla Chiesa; ma per ascoltare chi è a servizio della popolazione come sono i sindaci e creare un’occasione di dialogo e di riflessione comune nella ricerca di un percorso di bene comune che abbracci tutto il territorio”.

