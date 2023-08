Vita nascente: Mpv, dal 20 al 27 agosto a Montegrotto il corso di alta formazione “Roberto Bennati” per operatori Cav

“Parole di vita. Risposte ai bisogni nascosti del nostro tempo” è il tema del sesto corso di alta formazione “Roberto Bennati” per operatori dei centro di aiuto alla vita (Cav) in programma a Montegrotto (Padova) dal 20 al 27 agosto.

“Sarà una sincera gioia incontrarci nuovamente per ascoltare insieme tante interessanti relazioni che poi daranno linfa al nostro essere volontari per la vita. Trascorreremo una settimana proficua per legare nuove amicizie e, soprattutto, utile per un confronto in serenità per esporre nuove prospettive”, scrive la presidente del Movimento per la vita italiano, Marina Casini. Si parlerà, tra l’altro, di nuove povertà e bisogni sommersi, di vita, di educare alla bellezza della fertilità, dall’esperienza di Sos Vita alla costruzione della rete, di genetica prenatale non invasiva, di nuove frontiere dell’aiuto in un contesto scientifico in cambiamento. Non mancheranno momenti di spiritualità e testimonianze sul campo dal Burundi e da altre aree “nascoste” del pianeta.