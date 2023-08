Giovanni Paolo I: Musal, stasera a Canale d’Agordo Andrea Tornielli parlerà dell’eredità del beato in Papa Francesco

Papa Giovanni Paolo I e Papa Francesco hanno caratteristiche che li legano? Si può parlare di un’eredità tra i due Pontefici? Queste e altre domande saranno al centro dell’incontro “L’eredità di Giovanni Paolo I in Papa Francesco” che si terrà oggi, giovedì 17 agosto, alle ore 21, presso la chiesa arcipretale di Canale d’Agordo (Belluno). Ospite della serata sarà il giornalista Andrea Tornielli, direttore editoriale dei media vaticani presso il Dicastero per la comunicazione della Santa Sede, che rifletterà sui 10 anni di pontificato di Papa Francesco e sulle caratteristiche che lo legano a Papa Giovanni Paolo I. L’evento fa parte della della rassegna estiva dedicata al beato Papa Giovanni Paolo I promossa dal Musal a Canale d’Agordo.

Tornielli durante l’evento avrà modo di mettere in luce una profonda sintonia tra Papa Luciani e Papa Francesco. I punti fondamentali che li accomunano sono: la fedeltà al Concilio, l’attenzione per i poveri e i migranti e infine l’insistenza sulla misericordia. “L’insistenza sulla radice evangelica dell’impegno per i poveri nei quali scopriamo il volto di Gesù e la catechesi sulla misericordia e sulla grazia. Il cristiano non è un superuomo e non si inorgoglisce, sa di essere un povero peccatore, sempre bisognoso dell’aiuto, della mano di Dio per risollevarsi. E soprattutto sa che deve restare umile, cosciente del proprio nulla, bisognoso di chiedere e ricevere tutto dal Signore”.