Ucraina: Unicef, circa il 30% del suo territorio è ricoperto di mine e oggetti esplosivi causando ad oggi la morte o il ferimento di 100 bambini

“L’Ucraina è tra i Paesi più contaminati dalle mine: circa il 30% del suo territorio è potenzialmente pericoloso a causa di oggetti esplosivi”. È quanto denuncia l’Unicef oggi in un comunicato facendo sapere che la Missione di monitoraggio dei diritti umani delle Nazioni Unite in Ucraina ha confermato che, tra il 24 febbraio 2022 e il 30 luglio 2023, le mine e altri oggetti esplosivi hanno causato 100 morti o feriti tra i bambini. Per questo motivo, l’Unicef (Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia), insieme al Ministero dell’Istruzione e della Scienza dell’Ucraina, sta sviluppando un laboratorio sulla sicurezza contro le mine, in modo che ogni studente conosca le regole che preservano la vita e la salute. Inoltre, sarà disponibile per gli insegnanti un corso online sull’insegnamento della sicurezza dalle mine per bambini di varie fasce d’età. Gli insegnanti hanno già accesso al manuale con programmi dettagliati per le lezioni. Nel 2023, più di 5.000 insegnanti, operatori sociali e rappresentanti di organizzazioni non governative hanno già ricevuto dall’Unicef una formazione su come insegnare la sicurezza dalle mine ai bambini. Insieme ai partner e al Servizio di emergenza dello Stato dell’Ucraina, hanno condotto corsi di sensibilizzazione sulle mine offline e online per più di 640.000 bambini in varie scuole e nei centri per bambini “Spilno” dell’Unicef.